Залужный вернулся на Украину и встретился с Зеленским

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный приехал на родину и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.





«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей», — написал Зеленский.





Он также отметил, что в ходе встречи обсудил с Залужным «дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех».





Залужного отправили в отставку с одного из высших военных постов в феврале 2024 года. В мае того же года генерала назначили послом в Великобритании. Украинские СМИ называют Залужного главным конкурентом Зеленского на президентских выборах, если офицер выставит свою кандидатуру.