Макрон появился перед французами с налитым кровью глазом

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал на авиабазу на юге страны, где обратился к военным с ежегодным посланием. В том числе он заявил о необходимости создать свой аналог «Орешника». При этом правый глаз французского лидера был налит кровью.





Внимание людей привлекли не заявления политика, а именно его внешний вид. Пользователи соцсетей начали строить теории о том, что супруга политика «снова влепила ему пощечину», однако политик поспешил успокоить французов.





«Просто посмотрите на это как на непреднамеренную отсылку на тигровый глаз в начале этого года. Для тех, кто понял: это признак решимости», — заявил Макрон журналистам, добавив, что его глаз цел.





Елисейский дворец сообщил, что причиной покраснения глаза политика стал разрыв небольшого кровеносного сосуда.





Французские СМИ пишут, что выражение про глаз тигра может быть либо отсылкой к премьеру во Франции в годы Первой мировой войны Жоржу Клемансо, который получил прозвище Тигр за свой жесткий характер, либо к фильму «Рокки» и тренировкам главного героя.