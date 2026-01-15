В Кемеровской области отправили под домашний арест главврача больницы, где умерли девять младенцев

Главврача новокузнецкой больницы, где умерли девять младенцев, отправили под домашний арест. Свою вину Виталий Херасков не признал.





По словам мужчины, виновных нужно будет наказать лишь после того, как следствие получит информацию об истинных причинах смерти детей.





До своего задержания главврач говорил СМИ, что все умершие младенцы были недоношенными, каждый со своей тяжелой врожденной патологией. По его словам, в больнице пока не видят причины их смерти. В Минздраве Кузбасса, в свою очередь, заявили, что у всех девяти умерших детей была тяжелая внутриутробная инфекция.





Следствие требовало отправить Хераскова в СИЗО, прокуратура настаивала на домашнем аресте, а адвокаты просили меру в виде запрета определенных действий.





Также суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных акушерского стационара больницы Алексею Эмиху. Ему вменяются два эпизода гибели младенцев — в остальных семи случаях он помощь детям не оказывал.





Ранее стало известно, что в Кузбассе начали проверку всех перинатальных центров. В новогодние праздники (с 1 по 11 января) в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных. Все они родились раньше срока, общий диагноз не был поставлен.





Еще шесть малышей сейчас находятся в реанимации. Daily Storm рассказал о нарушениях в учреждении и общей ситуации с медициной в Кузбассе.