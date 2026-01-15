В АКОРТ рассказали, ожидать ли перебоев с поставками иранских овощей и фруктов из-за беспорядков в стране

Председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) Станислав Богданов рассказал Daily Storm, что Иран поставляет в РФ как свежие фрукты (киви, мандарины), так и овощи (перец, баклажаны, салат айсберг). Однако ретейл не ожидает сложностей и перебоев с поставками продукции из-за волны протестов в этой стране, заверил эксперт.





«Сейчас со стороны части поставщиков, работающих с этим направлением, действительно отмечаются отдельные сложности, — посетовал Богданов — В то же время поставки по этим категориям товаров диверсифицированы, у сетей есть альтернативные страны‑поставщики, и ретейлеры при необходимости могут перераспределить закупки», — заметил Богданов. По его словам, ретейл внимательно мониторит ситуацию.





Источник Daily Storm в сфере торговли также сообщил, что в настоящее время в отдельных сетях наблюдаются логистические трудности, задержки с отправкой грузов и перебои со связью с Ираном.





«Из-за этого может задерживаться доставка. Но поскольку источников поставок много, каких-либо сложностей с ассортиментом не возникнет», — заверил источник. Он добавил, что сейчас фрукты и овощи поставляются из многих стран и торговые сети могут просто перераспределять объемы.





АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) — крупнейшая в РФ некоммерческая организация, объединяющая ведущие торговые сети страны. В состав АКОРТ входят X5 («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», «Лента», Auchan, Metro, «М.Видео-Эльдорадо», «Спортмастер» и другие компании.