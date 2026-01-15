В уральском управлении МЧС рассказали, почему после MAХ вернулись в Telegram

В МЧС рассказали, почему после MAХ вернулись в Telegram. Речь идет про канал регионального, уральского управления.





«Поскольку Telegram — один из удобных контактов коммуникации для аудитории, в Telegram решили остаться. Переход на MAХ будет, но плановый, постепенный. Мы не привыкли свою аудиторию, которая в Telegram, резко бросать. Поэтому переход в MAХ будет плавный. По срокам сказать пока не можем», — признались Daily Storm в пресс-службе регионального управления ведомства.





13 января пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области возобновила работу в Telegram-канале, который официально объявил о закрытии 6 января. «Несколько дней назад мы прощались с вами в этом канале, но… жизнь вносит свои коррективы», — указывалось в сообщении.





«Мы понимаем, что наше внезапное исчезновение могло вызвать вопросы, и приносим свои извинения за неудобства», — заметили спасатели. В посте ведомство также напомнило об открытии канала МЧС России в MAX и паблике во «ВКонтакте».





Внедрять мессенджер MAХ в регионах Уральского федерального округа начали в 2025 году. Власти считают, что платформа «повысит эффективность работы» чиновников, позволит выстроить «интерактивное взаимодействие» с жителями и защитит данные от злоумышленников.