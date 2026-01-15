Тимошенко в Верховной раде обвинила Зеленского в коррупции

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после выданного ей подозрения от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обвинила в коррупции президента страны Владимира Зеленского. Она выступила в Верховной раде, пишет «Страна.ua».





По словам Тимошенко, «Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника», а в отношении партии «Батькивщина» ситуацию «перевирают».





«Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, которая сегодня охватила все ветви власти на Украине», — сказала Тимошенко.





Ранее стало известно, что экс-премьеру Украины предъявлены обвинения в подкупе депутатов Рады. Политик отвергает все обвинения в свой адрес, ей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.