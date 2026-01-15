В Госдуме заявили, что WhatsApp в России могут заблокировать до конца года

Роскомнадзор может окончательно заблокировать WhatsApp* в России до конца 2026 года. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Его цитату приводит ТАСС.





«Я думаю, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. <...> Вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал Свинцов.





Большинство его друзей и знакомых перестали пользоваться мессенджером, так как перешли в Telegram или национальный мессенджер MAX, рассказал парламентарий.





В августе 2025 года Роскомнадзор объяснил ограничения звонков в WhatsApp и Telegram борьбой с мошенничеством и неисполнением требований законодательства и назвал эти платформы основными инструментами для обмана граждан и вовлечения их в противоправную деятельность.





В WhatsApp в свою очередь пообещали, что будут бороться за свою российскую аудиторию.





* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.