«Путешествие в Рождество»: каток и горячий чай в Лианозовском парке

Здесь, например, можно было покататься на катке. Он работает и вне фестиваля — до 1 марта. Для посещения нужно предварительно записываться. Самые маленькие катаются со сказочными помощниками — пингвинами.





Новогодние декорации радовали всех гостей и жителей столицы. Среди миллионов огней невозможно было не поддаться праздничному настроению.





Были доступны развлечения для всех. Все желающие могли принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого нужно было обзавестись паспортом путешественника, а затем прокатиться по локациям и ответить на тематические вопросы.





Можно было проверить свою ловкость и побороться за звание самого сильного жителя района. В программе были предусмотрены как индивидуальные испытания, так и увлекательные командные эстафеты для детей, взрослых и семейных команд. Любой желающий мог испытать свои силы на автосимуляторах.





Кроме того, дети участвовали в различных мастер-классах. Их учили рисовать, мастерить и даже готовить праздничные блюда, которые можно было попробовать. Также малышей радовала сказочная карусель.





Почитать подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте проекта.