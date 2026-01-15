Новости
«Путешествие в Рождество»: каток и горячий чай в Лианозовском парке
Здесь же устраивали мастер-классы для детей undefined
Кто бывал на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», тому запомнился чудесный парк. Натуральный лед, природа, горячий чай — что может быть лучше, чем отдыхать здесь всей семьей?! В Москве работали 35 площадок. Одна из локаций фестиваля располагалась в Лианозовском парке в Северо-Восточном округе.

Здесь, например, можно было покататься на катке. Он работает и вне фестиваля — до 1 марта. Для посещения нужно предварительно записываться. Самые маленькие катаются со сказочными помощниками — пингвинами. 


Новогодние декорации радовали всех гостей и жителей столицы. Среди миллионов огней невозможно было не поддаться праздничному настроению. 


Были доступны развлечения для всех. Все желающие могли принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого нужно было обзавестись паспортом путешественника, а затем прокатиться по локациям и ответить на тематические вопросы. 


Можно было проверить свою ловкость и побороться за звание самого сильного жителя района. В программе были предусмотрены как индивидуальные испытания, так и увлекательные командные эстафеты для детей, взрослых и семейных команд. Любой желающий мог испытать свои силы на автосимуляторах.


Кроме того, дети участвовали в различных мастер-классах. Их учили рисовать, мастерить и даже готовить праздничные блюда, которые можно было попробовать. Также малышей радовала сказочная карусель. 


Почитать подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте проекта.

#фестиваль #путешествие в рождество #зима в москве #мастер-класс
