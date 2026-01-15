«112»: Семь человек пострадали при взрыве гранаты в Сыктывкаре

Новости
Семь человек ранены при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, пишет Telegram-канал «112». Еще 200 человек эвакуировали из-за сильного задымления.


По версии Shot, неизвестное устройство взорвалось в актовом зале центра профподготовки ведомства, в здании велись строительные работы. 


Telegram-каналы сообщают, что всего в результате происшествия пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.


В августе 2025 года в Туле в многоквартирном доме произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадала 23-летняя девушка. Ее госпитализировали.

