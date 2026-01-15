Почти пять тысяч единиц техники задействовано в вывозе снега с улиц Москвы

Около пяти тысяч единиц техники задействовано в вывозе снега с улиц столицы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.





Там подчеркивают, что повсеместно организованы работы по вывозу снежных валов, сформированных во время ликвидации последствий сильнейшего снегопада.





«Приоритетная задача в период обильных снегопадов — обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов. Для этого в максимально короткие сроки расчищаются проезжая часть и тротуары. Собранный снег формируется в снежные валы, которые отодвигаются к обочине. После окончания обильных осадков сформированные снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети», — указал собеседник агентства.





С 8 по 10 января для оперативной зачистки городских территорий создавались места временного складирования снега, чтобы сократить количество погрузочной техники на проезжей части и минимизировать неудобства для автомобилистов. С площадок для временного складирования снег вывозится на снегосплавные пункты.