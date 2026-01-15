Бывший замглавы Минтруда России Скляр найден мертвым в своем доме в Москве

Тело 50-летнего экс-замглавы Минтруда России Алексея Скляра нашли в частном доме в Москве. Предварительно, мужчина покончил с собой.





Telegram-канал Shot пишет, что перед гибелью мужчина разослал друзьям сообщение, обвиняя в своей смерти супругу.





В поселение Филимонковское приехали спасатели. Дверь в дом Скляра была открыта, а его тело лежало у порога. Следователям предстоит выяснить подробности. Официально информация не подтверждена.





Алексей Скляр занимал пост замминистра труда в 2018-2022 годах. Чиновник отвечал за вопросы, связанные с предоставлением госуслуг в электронной форме.