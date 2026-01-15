ФСБ России выявила в посольстве сотрудника британских спецслужб, работавшего под прикрытием

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что раскрыли сотрудника британских спецслужб, действовавшего под прикрытием работника посольства в Москве.





Это второй секретарь административно-хозяйственного отдела посольства Гарет Сэмюэль Дэвис. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.





15 января МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакиа, ей выразили протест.





В ведомстве заявили, что в Москве «не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб», и предупредили о готовности дать зеркальный ответ, «если Лондон пойдет на эскалацию ситуации».