ФСБ России выявила в посольстве сотрудника британских спецслужб, работавшего под прикрытием

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что раскрыли сотрудника британских спецслужб, действовавшего под прикрытием работника посольства в Москве.


Это второй секретарь административно-хозяйственного отдела посольства Гарет Сэмюэль Дэвис. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.


15 января МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакиа, ей выразили протест. 


В ведомстве заявили, что в Москве «не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб», и предупредили о готовности дать зеркальный ответ, «если Лондон пойдет на эскалацию ситуации».

