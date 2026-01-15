В Кузбассе начали проверку всех роддомов и перинатальных центров

В Кузбассе после массовой смерти младенцев федеральные эксперты начали проверять роддома, Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.





Всего в регионе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Сначала региональная комиссия проверила роддом в Прокопьевске. Там два отделения: акушерское, отделение новорожденных и недоношенных детей. Одновременно здесь могут находиться 26 пациенток, заявил глава региона.





Сотрудники местного минздрава и специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня проверяют учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала. Проверка продлится до 9 февраля.





В новогодние праздники в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных. Еще несколько малышей в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.





Задержаны главврач ГКБ имени Курбатова (роддом — подведомственная организация) и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.





Daily Storm, изучив данные Росстата, описал печальную ситуацию с медперсоналом в Кузбассе: акушеров-гинекологов и акушерок стало меньше, а нагрузка на сотрудников выросла.