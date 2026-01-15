«Путешествие в Рождество»: занятия для будущих инженеров в Зеленограде

Здесь также проходили мастер-классы, на которых участники погружались в мир робототехники, инжиниринга и физики, создавали современные подарки и придумывали декор упаковки.





Благодаря тысячам огней зимняя сказка стала ближе. Здесь же расположились уютные шале, в которых разливали ароматный чай. Можно было взять на прокат коньки, а после веселого катания с друзьями послушать выступления талантливых артистов.





Там же находилась фабрика подарков «Москва помогает», куда приносили вещи для участников СВО, детей из новых регионов, а также корм и товары для животных. Посетители могли оставить открытки с теплыми пожеланиями.





Все желающие могли принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого нужно было обзавестись паспортом путешественника, а затем прокатиться по локациям и ответить на тематические вопросы. Также можно было получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин».





Почитать подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте проекта.