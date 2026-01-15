Новости
Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению
Он подчеркнул, что Путин готов заключить сделку undefined
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к заключению сделки. На вопрос журналиста Reuters, почему конфликт до сих пор не завершен, несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, американский президент ответил: «Зеленский». 


По мнению Трампа, президент России Владимир Путин готов к соглашению.  


«Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — добавил Трамп. 


На вопрос, почему, как считает американский президент, Зеленский сдерживает переговорный процесс, Трамп ответил: «Я просто думаю, что ему, знаете, трудно к этому подойти». 


Президент США допустил встречу с украинским коллегой на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, однако конкретных планов пока нет. 


По словам Трампа, ему ничего не известно о возможной поездке его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву в январе, чтобы представить последние версии мирного плана Путину.

