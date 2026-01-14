В РАН напугали, а потом успокоили россиян из-за обнаружения нового космического объекта

Научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил, что астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой долей вероятности может врезаться в Землю. С мнением ученого не согласились его коллеги из Лаборатории солнечной астрономии и Института космических исследований.





Железнов заявил, что номинальная орбита небесного тела три тысячи километров от центра Земли, а его размер — примерно 20 метров. При этом он отметил, что данных для того, чтобы понять, когда может произойти столкновение, пока не хватает — это может произойти и сегодня.





В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что информация об ожидающемся в ближайшее время падении на Землю астероида CE2XZW2 является недостоверной. Ученые отметили, что она была запущена «без проверки одним из околонаучных интернет-каналов».





Скептично к угрозе для Земли отнесся и Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он заявил Daily Storm, что CE2XZW2, как утверждается, имеет 13 звездную величину — объект должен быть достаточно ярким, чтобы его заметили другие обсерватории и сообщили об этом. Однако, отметил Эйсмонт, пока этого так и не произошло.





«Допустим это подтвердится, что тогда? Сообщается, скажем, размер. Если размер (20 метров) правильно определен, хотя его тоже сразу сложно определить, утверждается, что это неопасно, он разрушится — это преждевременные утверждения. 20 метров — это уже опасно. Есть уже прецедент — Челябинский метеорит. При диаметре 25 метров он принес значительные разрушения, при том, что его траектория была довольно пологой и он успел разрушиться», — отметил ученый.





Эйсмонт подчеркнул, что сейчас преждевременно давать оценки об опасности астероида CE2XZW2 для Земли. По его словам, остается много нюансов, которые ученым еще предстоит выяснить.





«Такие вещи с одной стороны привлекают людей, которые не имеют отношения к астрономии и вообще к космосу. А с другой — пугают. Зачем понапрасну пугать людей, дадим возможность специалистам подтвердить все это», — резюмировал научный сотрудник Института космических исследований РАН.





Первый случай, когда астероид был открыт за сутки до своего падения на Землю, произошел в 2008 году. Челябинский метеорит, упавший в 2013 году, сравнимый по размерам с открытым астероидом, не был замечен учеными вовсе, так как летел к планете со стороны Солнца.