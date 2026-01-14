США приостановят выдачу гражданам России только иммиграционных виз

США приостановят выдачу только иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России. Это следует из отредактированной версии новости на сайте Fox News.





В оригинальной версии материала речь шла о приостановке обработки заявок всех типов. Сейчас на сайте указано, что ограничения коснутся только иммигрантских виз.





Иммиграционные визы получают иностранцы, которые хотят переехать жить в США. Запрет не затронет визы, предназначенные для временных поездок в страну с конкретными целями, такими, как туризм, учеба, работа или транзит.





Ранее телеканал Fox News сообщил, что, согласно внутреннему документу, консульским работникам дано указание отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит переоценку процедур проверки и досмотра.