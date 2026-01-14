Новости
Новости 18+
St
США приостановят выдачу гражданам России только иммиграционных виз
18+
Это следует из отредактированной новости на сайте Fox News undefined
Новости

США приостановят выдачу гражданам России только иммиграционных виз

Это следует из отредактированной новости на сайте Fox News

США приостановят выдачу только иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России. Это следует из отредактированной версии новости на сайте Fox News.


В оригинальной версии материала речь шла о приостановке обработки заявок всех типов. Сейчас на сайте указано, что ограничения коснутся только иммигрантских виз.


Иммиграционные визы получают иностранцы, которые хотят переехать жить в США. Запрет не затронет визы, предназначенные для временных поездок в страну с конкретными целями, такими, как туризм, учеба, работа или транзит.


Ранее телеканал Fox News сообщил, что, согласно внутреннему документу, консульским работникам дано указание отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит переоценку процедур проверки и досмотра.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #виза #миграция
Загрузка...
Загрузка...