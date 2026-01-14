Новости
На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера
На Кипре обнаружено тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники.


По информации кипрского издания Philenews, тело Баумгертнера было найдено в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму.


По данным «Фонтанки», Баумгертнер увлекался скалолазанием и, по предварительной версии, мог погибнуть при попытке преодолеть сложный маршрут.


Вместе с тем РБК со ссылкой на пресс-службу полиции Лимасола пишет: правоохранительные органы пока не могут подтвердить, что найденное тело принадлежит Баумгертнеру, так как необходимо провести проверку ДНК. 


Баумгертнер пропал 7 января. В последний раз его видели, когда он покидал место своего проживания в Лимасоле.

