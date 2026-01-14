Следователи проверят сообщения о смертях детей в роддоме Новокузнецка за несколько лет

Следователи нашли публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенткам в Новокузнецкой клинической больнице №1 (роддом №1 — подведомственная организация) в 2018-м, 2021-м и 2024 году. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.





Там отметили, что здоровью одной из женщин из-за некачественного оказания помощи причинены тяжкие последствия, ее новорожденный ребенок умер. Еще у двух женщин наступила внутриутробная смерть плода. Здоровью еще одной женщины, проходившей лечение в гинекологическом отделении больницы, причинен тяжкий вред, создавший угрозу ее жизни.





По указанным фактам СК проводит доследственные проверки по статьям УК о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и причинении смерти по неосторожности.





Накануне стало известно, что в новогодние праздники (с 1 по 11 января) в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных. Все они родились раньше срока, общий диагноз не был поставлен.





Еще шесть младенцев сейчас находятся в реанимации. Daily Storm рассказал о нарушениях в учреждении и общей ситуации с медициной в Кузбассе.