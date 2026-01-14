США приостанавливают оформление виз для граждан России и еще 74 стран

Госдепартамент США приостанавливает оформление виз гражданам России и еще 74 стран на время пересмотра процедур проверки, пишет Fox News со ссылкой на документы.





Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, пока Госдеп «не проведет повторную оценку процесса оформления виз».





«Государственный департамент воспользуется своими давними полномочиями, чтобы признать потенциальных иммигрантов непригодными для въезда, поскольку они станут обузой для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента Томми Пигготта.





Помимо России, в списке стран, на которые распространяется решение Штатов, находятся Бразилия, Таиланд, Иран, Афганистан и Сомали. С выходцами из последней страны связан недавний скандал с предполагаемым мошенничеством с государственными льготами в штате Миннесота.