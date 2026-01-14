В Минобороны России подтвердили атаку украинских дронов на танкер под флагом Мальты в Черном море

В Министерстве обороны России сообщили, что два украинских дрона атаковали в Черном море танкер «Матильда». Он следовал под флагом Мальты.





В ведомстве уточнили, что 13 января 2026 года в 10:15 мск в акватории Черного моря с танкера «Матильда» был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия.





Танкер подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 километров от города Анапы Краснодарского края, отметили в министерстве.





Ранее Минэнерго Казахстана сообщало, что в Черном море вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаке беспилотников подверглись два танкера: «Дельта Хармони» (Либерия) и «Матильда» (Мальта). Последний был зафрахтован (нанято дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз».





Источники Reuters также говорили об атаке на третье судно — Delta Supreme — по пути его следования к терминалу КТК.