Трамп: Гренландия может достаться России или Китаю, если не войдет в состав США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она достанется России или Китаю. По его словам, остров нужен США для национальной безопасности, это важно для системы ПРО «Золотой купол».





Он также считает, что НАТО станет более эффективным и грозным, если Гренландия окажется в руках США, и альянс должен помочь Вашингтону в этом вопросе.





Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата.





10 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. Белый дом допускает следующие «варианты» установления контроля над островом: использование американских Вооруженных сил, покупка территории и проч.