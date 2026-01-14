«Путешествие в Рождество»: спортивный досуг в районе Щукино

Можно было проверить свою ловкость и побороться за звание самого сильного жителя района. В программе были предусмотрены как индивидуальные испытания, так и увлекательные командные эстафеты для детей, взрослых и семейных команд. Любой желающий мог испытать свои силы на автосимуляторах.





Дети участвовали в различных мастер-классах. Здесь же можно было покататься на коньках или же понаблюдать за ледовыми шоу. Они собирали много зрителей. Для малышей работала красочная карусель.





Пока дети рисовали и мастерили, их родители могли принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого нужно было обзавестись паспортом путешественника. Можно было получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин».





Почитать подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте проекта.