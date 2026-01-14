Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области погибли 445 человек.





«Следствием задокументированы случаи целенаправленного применения ракетных систем залпового огня по мирным целям, а также конкретные факты убийств местных жителей украинскими боевиками. В результате этих преступлений погибли 445 человек, ранены 553 мирных жителя», — сказал Бастрыкин.





Также завершено расследование 279 уголовных дел в отношении 413 человек по делам, связанным с вторжением ВСУ в Курскую область. 371 украинскому военному вынесены приговоры.





Daily Storm регулярно освещает проблемы в Курской области. Например, мы рассказывали о трудной ситуации, в которую попали беженцы: если у человека есть доля в нескольких домах, то получить деньги он может только за один объект, а значит, совладельцы другой недвижимости остаются без компенсации.