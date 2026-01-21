В Wildberries оправдались за видео, где сотрудница ПВЗ отказывается обслуживать беременную девушку

В Wildberries отреагировали на скандал в Нижнем Новгроде, где сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса отказалась обслуживать беременную девушку.





Видео с перепалкой работницы и посетительницы попало в Сеть. На кадрах слышно, как обе дамы обмениваются оскорблениями в адрес друг друга.





«Пришла забирать детские вещи, так как я в положении. Из-за личной неприязни отказалась выдавать товар и начала выгонять из помещения», — пожаловалась беременная местная жительница.





В пресс-службе маркетплейса заявили Daily Storm, что после инцидента провели внутреннюю проверку и связалась с владельцем указанного партнерского ПВЗ.





«Считаем, что подобное взаимодействие между менеджером ПВЗ и клиентом недопустимо, — сообщили в пресс-службе. — Партнер уже принял соответствующие дисциплинарные меры в отношении менеджера».