Новости
Новости 18+
St
В Wildberries оправдались за видео, где сотрудница ПВЗ отказывается обслуживать беременную девушку
18+
Инцидент произошел в Нижнем Новгороде, в отношении менеджера маркетплейса приняты дисциплинарные меры undefined
Новости

В Wildberries оправдались за видео, где сотрудница ПВЗ отказывается обслуживать беременную девушку

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде, в отношении менеджера маркетплейса приняты дисциплинарные меры

В Wildberries отреагировали на скандал в Нижнем Новгроде, где сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса отказалась обслуживать беременную девушку.


Видео с перепалкой работницы и посетительницы попало в Сеть. На кадрах слышно, как обе дамы обмениваются оскорблениями в адрес друг друга.


«Пришла забирать детские вещи, так как я в положении. Из-за личной неприязни отказалась выдавать товар и начала выгонять из помещения», — пожаловалась беременная местная жительница.


В пресс-службе маркетплейса заявили Daily Storm, что после инцидента провели внутреннюю проверку и связалась с владельцем указанного партнерского ПВЗ. 


«Считаем, что подобное взаимодействие между менеджером ПВЗ и клиентом недопустимо, — сообщили в пресс-службе. — Партнер уже принял соответствующие дисциплинарные меры в отношении менеджера».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#скандал #wildberries #нижний новгород #маркетплейс
Загрузка...
Загрузка...