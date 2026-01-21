Один человек погиб в результате обрушения торгового центра в Новосибирске

Мужчина, тело которого извлекли из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске, скончался. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Ростислав Заблоцкий.





По его словам, тело мужчины достали спасатели, после чего передали бригаде скорой помощи. Врачи боролись за жизнь пострадавшего в течение 30 минут, однако реанимационные действия не увенчались успехом.





Напомним, 21 января около 17:00 по местному времени в торговом центре на улице Наумова обрушилась крыша площадью 600 квадратных метров и часть конструкций второго этажа. В результате происшествия пострадали два человека, а позже из-под обломков были извлечены еще две женщины. Спасательные работы по разбору завалов продолжаются.





Очевидец рассказал Daily Storm, что крыша торгового центра могла обрушиться из-за большого количества снега на ней. Мужчина рассказал, что первый этаж не сильно пострадал, однако второй этаж «сложился как карточный домик».