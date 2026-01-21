Фрагменты тела нашли при разборе завалов после атаки БПЛА в Адыгее

Новости
При разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея в Республике Адыгея были обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.


Для установления принадлежности останков и определения точного числа погибших назначены специальные генетические экспертизы. Кумпилов выразил соболезнования в связи со случившимся.


Из-за атаки беспилотного летательного аппарата на Тахтамукайский район повреждения получили 12 многоквартирных домов. По словам Кумпилова, в жилом комплексе «Виноград-2» повреждены фасады и остекление, некоторые квартиры пострадали значительно.


Спасатели и спецслужбы продолжают обследовать территорию и разбирать завалы. Кумпилов поручил оперативно оценить ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановительным работам.

