Путин поручил продлить работу детских садов и яслей до 20:00

Президент России Владимир Путин поручил продлить работу ясельных групп и детских садов до 20:00, чтобы помочь матерям быстрее возвращаться на работу после рождения ребенка и сохранять профессиональную квалификацию. Такое заявление он сделал на совещании с правительством.





«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал глава государства.





Президент и ранее выступал с этой инициативой, в частности, во время прямой линии в конце 2025 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил, что правительство проработает этот вопрос.