В ФРиО рассказали о динамике роста количества кафе и ресторанов в Москве

Порядка 630 новых ресторанов и кафе открылось в Москве по итогам прошлого года. Об этом сообщает Федерация рестораторов и отельеров России со ссылкой на своего президента Игоря Бухарова.





Пик открытий пришелся на начало летнего сезона: тогда прирост составил около 700 заведений. Однако к концу года цифра скорректировалась. Как отметил Бухаров, ресторанная отрасль — «живой организм», который реагирует на изменение запросов гостей и экономические факторы, включая арендные ставки и популярность локаций.





По его словам, любые вызовы создают новые возможности для бизнеса.