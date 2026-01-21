Новости
В ФРиО рассказали о динамике роста количества кафе и ресторанов в Москве
В 2025 году в столице открылось 630 новых точек
В ФРиО рассказали о динамике роста количества кафе и ресторанов в Москве

В 2025 году в столице открылось 630 новых точек

Порядка 630 новых ресторанов и кафе открылось в Москве по итогам прошлого года. Об этом сообщает Федерация рестораторов и отельеров России со ссылкой на своего президента Игоря Бухарова. 


Пик открытий пришелся на начало летнего сезона: тогда прирост составил около 700 заведений. Однако к концу года цифра скорректировалась. Как отметил Бухаров, ресторанная отрасль — «живой организм», который реагирует на изменение запросов гостей и экономические факторы, включая арендные ставки и популярность локаций. 


По его словам, любые вызовы создают новые возможности для бизнеса.

