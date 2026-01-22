Трамп признал себя диктатором

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. После выхода с длительной речью президент США отправился на встречу с бизнесменами и заявил, что является диктатором. Об этом свидетельствуют кадры прошедшей трансляции.





По словам лидера США, он получил отличные отзывы о своей речи, хотя обычно о нем говорят, что «он ужасный диктатор».





«Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — заявил республиканец.





При этом в первый день работы президентом на вопрос о том, считает ли Трамп себя диктатором, он ответил отрицательно. Он также отметил, что «не может даже себе представить», чтобы его так называли.





После этого американский лидер называл диктатором президента Украины Владимира Зеленского и отмечал, что не использует это слово легкомысленно.