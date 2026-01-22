Более 1700 жителей Белгорода эвакуированы из зоны падения боеприпаса

Свыше 1700 жителей Белгорода отселили из зоны падения боеприпаса. На месте работают специалисты МЧС и военные, также прибыла тяжелая техника. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





«На данный момент отселены более 1700 человек, в пункте временного размещения находятся порядка 50 жителей», — сообщил глава региона.





Он рассказал, что накануне в Белгороде на улице Губкина обнаружили воронку от снаряда. Тогда же власти организовали поквартирный обход и эвакуацию.





По данным губернатора, пострадавших и жертв нет. В районе работ перекрыто дорожное движение.