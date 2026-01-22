Новости
Более 1700 жителей Белгорода эвакуированы из зоны падения боеприпаса
Работают специалисты Минобороны и МЧС, задействована тяжелая техника undefined
Свыше 1700 жителей Белгорода отселили из зоны падения боеприпаса. На месте работают специалисты МЧС и военные, также прибыла тяжелая техника. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


«На данный момент отселены более 1700 человек, в пункте временного размещения находятся порядка 50 жителей», — сообщил глава региона. 


Он рассказал, что накануне в Белгороде на улице Губкина обнаружили воронку от снаряда. Тогда же власти организовали поквартирный обход и эвакуацию. 


По данным губернатора, пострадавших и жертв нет. В районе работ перекрыто дорожное движение.  

