В Татарстане подросток с ножом напал на уборщицу лицея

В Нижнекамске 13-летний подросток при входе в лицей №37 напал на уборщицу. Женщину с ранением доставили в больницу.





Предварительно, нападавший также разбрасывал петарды в коридоре учебного заведения. В это время дети закрылись в кабинетах.





Всех учащихся эвакуировали из здания. На месте работают экстренные службы. Подозреваемого задержали, пишут Telegram-каналы.