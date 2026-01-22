В Татарстане подросток с ножом напал на уборщицу лицея

Новости
Фото: Global Look Press / Jochen Tack
В Нижнекамске 13-летний подросток при входе в лицей №37 напал на уборщицу. Женщину с ранением доставили в больницу.


Предварительно, нападавший также разбрасывал петарды в коридоре учебного заведения. В это время дети закрылись в кабинетах. 


Всех учащихся эвакуировали из здания. На месте работают экстренные службы. Подозреваемого задержали, пишут Telegram-каналы. 

Позже в Главном управлении МВД по Татарстану подтвердили информацию о задержании школьники. 


По сообщению Росгвардии, у него изъяли нож, маску и тактические перчатки. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что подросток с ножом травмировал руку уборщице. 


По словам главы города, среди детей пострадавших нет. В лицей приглашены родители совершившего нападение школьника. 

