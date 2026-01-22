В Новосибирске задержали собственника рухнувшего ТЦ

В Новосибирске задержан собственник рухнувшего торгового центра. «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру пишет, что мужчину задержали на 48 часов для установления всех обстоятельств по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.





Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли двухэтажного торгового здания в Новосибирске (по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).





21 января около 17:00 по местному времени (13:00 мск) в торговом центре на улице Наумова обрушились крыша площадью 600 квадратных метров и часть конструкций второго этажа. Из-под завалов извлекли трех человек, двух женщин и мужчину. Позже тот скончался.





Очевидец рассказал Daily Storm, что крыша торгового центра могла обрушиться из-за большого скопления снега на ней.