Подросток, ранивший уборщицу в лицее в Татарстане, был в ярости из-за самоубийства подруги.





Как рассказала Daily Storm жительница Нижнекамска, ссылаясь на знакомую ученицу лицея, ранее подруга нападавшего свела счеты с жизнью после конфликта с мамой.





Эта школьница училась вместе с Данисом, и они дружили. «Говорят, что мальчик мстил за девочку, которая [покончила с собой], ее сегодня хоронили», — сказала собеседница.





Данис учится в седьмом классе. Другие школьники характеризуют его как тихого и немного странного. По их утверждению, подросток «любит всякие терроры» и смотрит «ужасные видео», но при этом учится хорошо.





По версии СК, у подростка случился конфликт с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также выстрелил в нее из сигнального устройства. Пострадал и сам нападавший. Его доставили в больницу.





Сопротивления школьник не оказал. При задержании, по предварительным данным, у парня изъяли нож, маску и тактические перчатки, пишут Telegram-каналы.





Уже возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и о халатности. Администрация лицея заявила Daily Storm, что пока воздержится от комментариев.





Все учащиеся после инцидента были эвакуированы, никто из них не пострадал. Уборщица госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.