Новости
Новости 18+
St
Подросток, ранивший уборщицу в лицее в Татарстане, был в ярости из-за самоубийства подруги
18+
Жительница Нижнекамска рассказала, что девочка училась в этом же учебном заведении и совершила суицид после ссоры с матерью undefined
Новости

Подросток, ранивший уборщицу в лицее в Татарстане, был в ярости из-за самоубийства подруги

Жительница Нижнекамска рассказала, что девочка училась в этом же учебном заведении и совершила суицид после ссоры с матерью

Подросток, ранивший уборщицу в лицее в Татарстане, был в ярости из-за самоубийства подруги.


Как рассказала Daily Storm жительница Нижнекамска, ссылаясь на знакомую ученицу лицея, ранее подруга нападавшего свела счеты с жизнью после конфликта с мамой. 


Эта школьница училась вместе с Данисом, и они дружили. «Говорят, что мальчик мстил за девочку, которая [покончила с собой], ее сегодня хоронили», — сказала собеседница.


Данис учится в седьмом классе. Другие школьники характеризуют его как тихого и немного странного. По их утверждению, подросток «любит всякие терроры» и смотрит «ужасные видео», но при этом учится хорошо. 


По версии СК, у подростка случился конфликт с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также выстрелил в нее из сигнального устройства. Пострадал и сам нападавший. Его доставили в больницу. 


Сопротивления школьник не оказал. При задержании, по предварительным данным, у парня изъяли нож, маску и тактические перчатки, пишут Telegram-каналы. 


Уже возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и о халатности. Администрация лицея заявила Daily Storm, что пока воздержится от комментариев.


Все учащиеся после инцидента были эвакуированы, никто из них не пострадал. Уборщица госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В Татарстане подросток с ножом напал на уборщицу лицея

Женщину госпитализировали 22 января 2026
Dailystorm - В Татарстане подросток с ножом напал на уборщицу лицея
#суицид #школа #татарстан #нападение #нижнекамск
Загрузка...
Загрузка...