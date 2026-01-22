Новости
Напавший на лицей в Нижнекамске подросток использовал тот же лозунг, что и юноша, атаковавший школу в Одинцове
18+
Фраза была зашифрована в нике пользователя и отсылает к стрельбе в американском Буффало в 2022 году
Напавший на лицей в Татарстане использовал тот же лозунг, что и подросток, атаковавший школу в Подмосковье в декабре. Сразу после нападения на уборщицу в Нижнекамске Данис написал в классный чат оскорбительное выражение. Скрин распространили Telegram-каналы. 


На нем видно, что ник нападавшего — Sygaown. Это отсылка к стрельбе в американском Буффало в 2022 году (Stop Your Genocide Against Our White Nations — «Остановите геноцид против наших белых наций»). 


Такая же надпись была на шлеме ученика, напавшего на школу в Одинцове несколько недель назад. Тогда молодой человек нанес ножевые ранения ребенку из Таджикистана. 10-летний Кобилджон скончался от полученных травм.


Возможная причина нынешнего инцидента — травля, пишут Telegram-каналы. Даниса унижали другие лицеисты из-за лишнего веса. Парень мог постоять за себя и отвечал тем же — обзываниями и оскорблениями.


Он также мог сильно переживать из-за потери одноклассницы, рассказала ранее Daily Storm жительница Нижнекамска, ссылаясь на знакомую ученицу лицея.


Telegram-канал «112» сначала сообщал, что школьник находится на допросе в отделе. Позже появилась информация, что он пострадал после выстрела из сигнального устройства и находится в больнице в тяжелом состоянии.

