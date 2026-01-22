Руководство лицея в момент нападения семиклассника отсутствовало на работе

Руководство лицея в момент нападения семиклассника отсутствовало на рабочем месте. Все спешили на похороны школьницы, совершившей ранее суицид. Об этом сообщила Daily Storm жительница Нижнекамска, ссылаясь на знакомых учащихся лицея. Она добавила, что сегодня все занятия в учебном учреждении отменены, детей отправили домой.





«Дочь коллеги сказала, что директор и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) выбежали из школы перед этим происшествием. Они спешили на похороны», — заявила собеседница.





По ее информации, совершившая самоубийство девочка, так же как и Данис, училась в седьмом классе и подвергалась буллингу. Подросток считал, что подруга могла сама решиться на суицид из-за депрессии.





«Девочка тоже [как и Данис] хорошо училась, но в школе ее гнобили. У них [с подростком] была любовь, и он решил отомстить», — сказала собеседница.





Мама одной из учениц рассказала, что у лицея проблемы с дисциплиной давно. «Дети бухают в туалете, потом пьяные на уроки ходят. Учителя молчат, ничего сделать не могут», — утверждает она. По словам женщины, многие проблемы в лицее замалчиваются, чтобы не портить репутацию учебного учреждения.





Ранее источник Daily Storm рассказал, что подросток перед нападением на лицей в Нижнекамске, был в ярости из-за самоубийства подруги. Она была одной из немногих, кто дружил с Данисом и он тяжело переживал ее гибель.





По версии СК, сегодня у подростка случился конфликт с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также выстрелил в нее из сигнального устройства. Пострадал и сам нападавший.





Сопротивления школьник не оказал. При задержании, предварительно, у парня изъяли нож, маску и тактические перчатки, пишут Telegram-каналы.





Семиклассник использовал тот же лозунг, что и подросток, атаковавший школу в Подмосковье в декабре. Сразу после нападения на уборщицу Данис написал в классный чат «сосите, ****ы (оскорбление)». Его ник — Sygaown.





Это отсылка к стрельбе в американском Буффало в 2022 году (Stop Your Genocide Against Our White Nations — «Остановите свой геноцид против наших белых наций»). Именно такая надпись была на шлеме и ученика, напавшего на школу в Одинцовском районе Московской области, писал ранее Daily Storm.





Школьники характеризуют нападавшего как тихого, замкнутого и немного странного. По их утверждению, подросток «любит всякие терроры» и смотрит «ужасные видео», но учится хорошо.





По словам отца подростка, сын никогда ни на что не жаловался и не рассказывал о каких-либо проблемах, в том числе, в отношениях с другими школьниками.





Семья Даниса на учебе не состояла и была благополучной, сообщается в Telegram-канале уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Светланы Захаровой. Сейчас родителей вместе с подростком отвезли в МВД. Возбуждено дело о покушении на убийство и халатности.