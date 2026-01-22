Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Селиверстова новым послом республики в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 


Кроме того, Селиверстов будет представлять страну в интеграционных структурах, а также получит полномочия заместителя премьер-министра. 


Селиверстову 47 лет. С 4 июня 2020 года чиновник занимал пост министра финансов. 


Чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России с 27 июня 2024 года был Александр Рогожник. С 15 января 2026 года он стал председателем Витебского областного исполнительного комитета. 

