Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Селиверстова новым послом республики в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.





Кроме того, Селиверстов будет представлять страну в интеграционных структурах, а также получит полномочия заместителя премьер-министра.





Селиверстову 47 лет. С 4 июня 2020 года чиновник занимал пост министра финансов.





Чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России с 27 июня 2024 года был Александр Рогожник. С 15 января 2026 года он стал председателем Витебского областного исполнительного комитета.