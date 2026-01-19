Приставы передали адвокату Лурье ключи от квартиры, купленной у Долиной

Судебные приставы передали ключи от квартиры Ларисы Долиной адвокату Полины Лурье. Под вопросом остается судьба некоторых вещей артистки, которые она не успела вывезти.





Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в присутствии полиции, понятых и адвоката новой хозяйки жилья вскрыли дверь квартиры певицы в Хамовниках. Приставы провели опись всего находящегося внутри имущества.





Долина, ее дочь Ангелина и внучка Александра сняты с регистрационного учета в квартире. Лурье уже может сменить замки.





Певица сейчас отдыхает в ОАЭ. В Россию она планирует вернуться 20 января.