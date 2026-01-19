«Мосбилет» приглашает на эксклюзивный спектакль по повести Довлатова

Пользователи сервиса «Мосбилет» 12 февраля могут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А.С. Пушкина «Заповедник» по одноименной повести Сергея Довлатова. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения писателя.





Перед началом спектакля, в 18:30, в портретном фойе театра пройдет обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.





Главный герой повести — писатель Борис Алиханов. В поисках выхода из творческого и личного кризиса он приезжает в пушкинский заповедник «Михайловское».





Приобрести билеты можно через сервис «Мосбилет». Спектакль продлится 2 часа 40 минут с одним антрактом. Организаторы предупреждают, что в постановке используется ненормативная лексика.