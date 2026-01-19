Новости
«Мосбилет» приглашает на эксклюзивный спектакль по повести Довлатова
Зрители также смогут встретиться с режиссером Игорем Тепловым
«Мосбилет» приглашает на эксклюзивный спектакль по повести Довлатова

Зрители также смогут встретиться с режиссером Игорем Тепловым

Пользователи сервиса «Мосбилет» 12 февраля могут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А.С. Пушкина «Заповедник» по одноименной повести Сергея Довлатова. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения писателя.


Перед началом спектакля, в 18:30, в портретном фойе театра пройдет обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым. 


Главный герой повести — писатель Борис Алиханов. В поисках выхода из творческого и личного кризиса он приезжает в пушкинский заповедник «Михайловское». 


Приобрести билеты можно через сервис «Мосбилет». Спектакль продлится 2 часа 40 минут с одним антрактом. Организаторы предупреждают, что в постановке используется ненормативная лексика.

