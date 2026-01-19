Новости
Суд остановил на 90 дней работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев
Ранее было возбуждено уголовное дело, а главврач отправлен под домашний арест undefined
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев. Решение принято по административной статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 


Доступ в здание пока будет разрешен только для проведения работ по устранению нарушений и для ремонтных работ. 


Трагедия в роддоме №1 произошла в новогодние праздники. После этого учреждение было закрыто на карантин. Общего диагноза у скончавшихся младенцев установлено не было. Все они родились раньше срока.


Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а также о причинении смерти по неосторожности. Главного врача больницы отправили под домашний арест, а исполняющему обязанности заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных назначили запрет определенных действий.

