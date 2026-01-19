Новости
В Испании столкнулись два поезда, погибли 24 человека
В Испании при сходе поездов с рельсов погибли 24 человека, сообщает телеканал RTVE. Еще 73 человека получили ранения, 15 — находятся в тяжелом состоянии. Ранее El Pais писал о более чем 480 пострадавших. 


Катастрофа произошла в регионе Кордова на юге страны. Пассажирский состав, ехавший в Мадрид, примерно через час после отправления сошел с рельсов в районе города Адамус. Второй поезд, идущий навстречу со скоростью 200 километров в час, столкнулся с первым составом. 


Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что железнодорожные пути находятся в хорошем состоянии, поскольку были отремонтированы в мае, и назвал аварию «чрезвычайно странной». 


В район ЧП на помощь спасателям и медикам направили военных. Ведется расследование аварии. 

