В Испании столкнулись два поезда, погибли 24 человека

В Испании при сходе поездов с рельсов погибли 24 человека, сообщает телеканал RTVE. Еще 73 человека получили ранения, 15 — находятся в тяжелом состоянии. Ранее El Pais писал о более чем 480 пострадавших.





Катастрофа произошла в регионе Кордова на юге страны. Пассажирский состав, ехавший в Мадрид, примерно через час после отправления сошел с рельсов в районе города Адамус. Второй поезд, идущий навстречу со скоростью 200 километров в час, столкнулся с первым составом.





Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что железнодорожные пути находятся в хорошем состоянии, поскольку были отремонтированы в мае, и назвал аварию «чрезвычайно странной».





В район ЧП на помощь спасателям и медикам направили военных. Ведется расследование аварии.