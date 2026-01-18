Новости
Новости 18+
St
В МВД предупредили россиян о новом мошенничестве с поездками
18+
Аферисты присылают фишинговую ссылку undefined
Новости

В МВД предупредили россиян о новом мошенничестве с поездками

Аферисты присылают фишинговую ссылку

В начале 2026 года мошенники начали активно обманывать россиян, используя схему с совместными поездками. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.


В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов, рассказали в полиции. 


После отклика жертв переводят в диалог в Telegram, куда им под предлогом бронирования места присылают фишинговую ссылку. Если перейти на такой сайт и ввести там платежные сведения, есть риск передать, например, данные банковской карты. 


Ведомство призвало граждан быть осторожными, планировать поездки заранее и пользоваться услугами официальных перевозчиков. 


Ранее в МВД сообщали о похожей схеме с сервисом BlaBlaCar.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мвд #мошенничество #интернет-мошенники
Загрузка...
Загрузка...