Bild: 15 немецких солдат «молниеносно» покинули Гренландию

15 немецких солдат «молниеносно» уехали из Гренландии. Военным не объяснили, зачем они оставляют остров, на который прибыли 16 января, пишет Bild.
Отъезд последовал после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «карательных пошлинах» в отношении стран Европы с целью добиться сделки по покупке Гренландии, отмечает издание. Является ли это причиной передислокации, неясно.
17 января командующий контингентом контр-адмирал Штефан Паули сообщил о переговорах с датчанами по поводу сотрудничества в Гренландии. Целями миссии армии ФРГ были «проведение учений и изучение потенциальных возможностей для дальнейшей подготовки и развертывания войск».
Помимо Германии, в Гренландии находятся военные Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Сюда они приехали на учения «Арктическая стойкость».
Позднее представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke заявил, что немецкие военные выполнили свою первоначальную задачу в Гренландии, поэтому и покинули остров.
По его словам, сотрудничество с датскими коллегами было «очень позитивным и конструктивным».