«Мосбилет» подготовил подборку классических постановок в Театре на Юго-Западе

Театр на Юго-Западе представляет серию спектаклей по классическим произведениям русской и мировой литературы. Подборку публикует «Мосбилет».


В афише на февраль-апрель представлены знаковые постановки, которые предлагают современный взгляд на вечные сюжеты. Зрителей ждут «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, где режиссером выступил Валерий Белякович, психологическая «Анна Каренина» в постановке Олега Анищенко, вневременной «Гамлет», а также булгаковская «Зойкина квартира», гоголевские «Мертвые души» и «Женитьба», «На дне» Горького и чеховская «Чайка».


Камерная сцена обеспечивает эффект полного погружения. Билеты продают на сервисе «Мосбилет».

