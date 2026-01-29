Новости
ЕС ввел санкции против российских журналистов Губерниева, Зарубина и Андреевой
Также под ограничения подпали артисты
Совет Европейского союза ввел персональные ограничительные меры в отношении ряда российских журналистов и артистов. Об этом сообщается в журнале Совета ЕС.


В новый санкционный список включены телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и журналистка Мария Ситтель.


Кроме того, под ограничения подпали артист Роман Чумаков (Рома Жиган) и танцовщик Сергей Полунин.


Всех их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации» в контексте Украины посредством их профессиональной журналистской и творческой деятельности.


Им запрещено въезжать в страны союза, а все их финансовые активы, которые могут находиться в европейских банках, будут заблокированы.

