ЕС ввел санкции против российских журналистов Губерниева, Зарубина и Андреевой

Совет Европейского союза ввел персональные ограничительные меры в отношении ряда российских журналистов и артистов. Об этом сообщается в журнале Совета ЕС.





В новый санкционный список включены телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и журналистка Мария Ситтель.





Кроме того, под ограничения подпали артист Роман Чумаков (Рома Жиган) и танцовщик Сергей Полунин.





Всех их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации» в контексте Украины посредством их профессиональной журналистской и творческой деятельности.





Им запрещено въезжать в страны союза, а все их финансовые активы, которые могут находиться в европейских банках, будут заблокированы.