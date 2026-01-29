ФСБ задержала начальника военного представительства в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан начальник 178-го военного представительства Министерства обороны капитан 2 ранга Владимир Никитин. Как сообщает пресс-служба УФСБ по городу и Ленинградской области, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.





По данным ведомства, офицер получил деньги от представителя коммерческой структуры за беспрепятственное подписание документов о приемке электронной компонентной базы, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа. Его противоправная деятельность была пресечена совместно с Военно-следственным управлением СКР по Ленинградскому военному округу.





По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.