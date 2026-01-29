WSJ представила три сценария развития событий на Украине в 2026 году

Американское издание The Wall Street Journal представило три возможных сценария развития конфликта на Украине: продолжение боевых действий, истощение украинской стороны и нарастание «усталости» у России.





Наиболее вероятным, как утверждается, является первый сценарий — затяжные «боевые действия на истощение», при которых переговоры будут идти по кругу, не принося результата. Эксперты издания считают, что у обеих сторон еще достаточно ресурсов — живой силы, вооружения и финансирования — для продолжения противостояния. При этом и Москва, и Киев, как предполагается, опасаются резкой реакции со стороны потенциального нового президента США Дональда Трампа в случае полного тупика в переговорах.





Второй сценарий предполагает истощение Украины. Издание указывает на проблемы с мотивацией и участившиеся случаи дезертирства среди новобранцев ВСУ. Киев пытается компенсировать нехватку пехоты развитием беспилотных систем, однако Россия также активно наращивает возможности в этой сфере. Дефицит резервов, по данным газеты, вынуждал украинское командование в 2025 году перебрасывать силы с других направлений на восток, что открывало возможности для российского наступления на южных участках фронта.





Третий, наименее вероятный по мнению аналитиков, сценарий — это нарастание «усталости» в России, которая может подтолкнуть ее к поиску скорейшего выхода из конфликта.