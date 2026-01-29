Россия и Украина обменялись телами погибших военных в рамках выполнения стамбульских договоренностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.





«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов», — говорится в сообщении.





Другие подробности обмена не приводятся.





До этого, в октябре 2025 года, Россия и Украина также провели обмен телами погибших бойцов. Тогда Москва передала останки тысячи украинских военных, забрав тела 31 российского солдата.