В Колумбии разбился пассажирский самолет, погибли 15 человек

Пассажирский самолет Beechcraft 1900 авиакомпании Satena разбился в Колумбии. Все, кто находился на борту, погибли, сообщает испанская газета El País.





Борт, выполнявший рейс NSE 8849 из Кукуты в Оканью, пропал с радаров 28 января в 19:54 по московскому времени. Последний контакт с экипажем произошел незадолго до запланированной посадки. По данным перевозчика, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.





Поисковая операция, координируемая ВВС и Управлением гражданской авиации, осложнялась труднодоступным горным рельефом и плохими погодными условиями в районе Кататумбо. Место падения было найдено на территории муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.





Среди погибших, как сообщает телеканал Noticias Caracol, — депутат Палаты представителей Конгресса Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета Оканьи Хуан Давид Пачеко и его супруга.