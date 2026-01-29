Новости
Новости 18+
St
В Колумбии разбился пассажирский самолет, погибли 15 человек
18+
Среди жертв оказался депутат Конгресса undefined
Новости

В Колумбии разбился пассажирский самолет, погибли 15 человек

Среди жертв оказался депутат Конгресса

Пассажирский самолет Beechcraft 1900 авиакомпании Satena разбился в Колумбии. Все, кто находился на борту, погибли, сообщает испанская газета El País.


Борт, выполнявший рейс NSE 8849 из Кукуты в Оканью, пропал с радаров 28 января в 19:54 по московскому времени. Последний контакт с экипажем произошел незадолго до запланированной посадки. По данным перевозчика, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.


Поисковая операция, координируемая ВВС и Управлением гражданской авиации, осложнялась труднодоступным горным рельефом и плохими погодными условиями в районе Кататумбо. Место падения было найдено на территории муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.


Среди погибших, как сообщает телеканал Noticias Caracol, — депутат Палаты представителей Конгресса Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета Оканьи Хуан Давид Пачеко и его супруга.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#авиакатастрофа #колумбия #самолет
Загрузка...
Загрузка...