Новости
Новости 18+
St
Мощный взрыв прогремел на фабрике в Буэнос-Айресе
18+
Пожар перекинулся на жилые дома undefined
Новости

Мощный взрыв прогремел на фабрике в Буэнос-Айресе

Пожар перекинулся на жилые дома

Мощный взрыв произошел на фабрике в столице Аргентины Буэнос-Айресе, после чего пожар перекинулся на соседние жилые дома. Об этом сообщила газета La Nación со ссылкой на экстренные службы.


После взрыва около часа ночи по местному времени (07:30 мск) вспыхнул пожар в районе Сан-Фернандо. Огонь быстро охватил соседние здания. К половине четвертого утра (09:30 мск) пожарные смогли частично взять ситуацию под контроль, но работы по окончательному тушению продолжаются.


В результате взрыва около 15 близлежащих кварталов остались без электроснабжения, сообщает телеканал TN. Жильцов эвакуировали из домов, расположенных в непосредственной близости от эпицентра происшествия. Причины взрыва и данные о возможных пострадавших на данный момент устанавливаются.


По словам очевидцев, речь идет о взрыве на заводе компании Otowil. Также были затронуты соседние компании Sabores y Fragancias S.A. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#пожар #взрыв #аргентина
Загрузка...
Загрузка...