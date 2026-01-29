Мощный взрыв прогремел на фабрике в Буэнос-Айресе

Мощный взрыв произошел на фабрике в столице Аргентины Буэнос-Айресе, после чего пожар перекинулся на соседние жилые дома. Об этом сообщила газета La Nación со ссылкой на экстренные службы.





После взрыва около часа ночи по местному времени (07:30 мск) вспыхнул пожар в районе Сан-Фернандо. Огонь быстро охватил соседние здания. К половине четвертого утра (09:30 мск) пожарные смогли частично взять ситуацию под контроль, но работы по окончательному тушению продолжаются.





В результате взрыва около 15 близлежащих кварталов остались без электроснабжения, сообщает телеканал TN. Жильцов эвакуировали из домов, расположенных в непосредственной близости от эпицентра происшествия. Причины взрыва и данные о возможных пострадавших на данный момент устанавливаются.





По словам очевидцев, речь идет о взрыве на заводе компании Otowil. Также были затронуты соседние компании Sabores y Fragancias S.A.